Sony Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale di Gran Turismo. La pellicola diretta da Neill Blomkamp sarà ispirata ad una storia vera legata all’iconico franchise di corse automobilistiche per le console PlayStation 5 e PS4.

Infatti, Gran Turismo racconterà l’incredibile storia di Jann Mardenborough, un giocatore appassionato di simulatori di corse automobilistiche. Grazie alle sue abilità di guida, apprese e migliorate proprio a GT7, il giovane giocatore è riuscito a diventare un pilota ufficiale del team Nissan.

Il tutto è stato possibile con la GT Academy, una competizione ad eliminazione che ha permesso di effettuare le selezioni di candidati attraverso gare simulate online. Solo i migliori piloti virtuali hanno potuto superato questa fase e provare l’ebrezza di diventare piloti reali.

Il film Gran Turismo ci permetterà di scoprire la fantastica avventura di Jann Mardenborough, un ragazzo diventato pilota proprio grazie a GT7

Il film racconterà una storia di dedizione e passione da parte di Jann Mardenborough. Il giovane ha dovuto superare tantissime sfide, sia familiari che personali, oltre a doversi confrontare con i migliori talenti del mondo racing.

Il nuovo trailer mostra alcune delle scene mozzafiato che sarà possibile vedere a partire dal 20 settembre in tutti i cinema. La distribuzione della pellicola sarà affidata ad Eagle Pictures.

Tra i protagonisti di Gran Turismo troviamo David Harbour e Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Djimon Hounsou e Geri Halliwell-Horner. La regia, invece è curata da Neill Blomkamp, per la prima volta alle prese con un film incentrato sulle gare automobilistiche. Infatti, in passato ha diretto film prevalentemente inerenti al tema della fantascienza di stampo sociale come Humandroid, District 9, Elysium.