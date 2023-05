Super Mario Bros., il film non arriverà in versione digitale a breve

Il successo di Super Mario Bros. – Il Film era prevedibile considerando che si tratta di un personaggio ormai entrato a pieno diritto nella cultura pop. Il famoso idraulico creato da Nintendo sta richiamando appassionati e non solo nei cinema, come confermano i risultati al botteghino.

Con oltre 900 milioni di dollari incassati, il traguardo del miliardo di dollari è ormai ampiamente in vista. A questo bisogna aggiungere che la pellicola è appena stata rilasciata nelle sale Coreane e Giapponesi, quindi gli incassi saliranno vertiginosamente.

Considerando tutti questi aspetti, non sorprende scoprire che Universal voglia sfruttare quanto più possibile il proprio prodotto di punta al momento. Ecco, quindi, che le versioni digitali e in Blu-Ray del film sono state posticipate.

Universal will now officially release #TheSuperMarioBrosMovie on Blu-ray, DVD and 4K Ultra HD on July 1st

It was originally planned for June 6

The digital version has been delayed indefinitely for now

(via Amazon) pic.twitter.com/XKEiPJ82N9

— D001 (@dfffaz) April 28, 2023