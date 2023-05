Alpine A110 si prepara alla Pikes Peak International Hill Climb, la cronoscalata più dura di tutte

Una Alpine A110 parteciperà all’iconica cronoscalata di Pikes Peak International Hill Climb. Il brand sportivo di Renault ha presentato la vettura che punta a raggiungere la cima del monte situato in Colorado.

La Alpine A110 è stata profondamente modificata e preparata per affrontare il temibile percorso. L’azienda ha confermato che si tratta della versione più rivoluzionaria e interessante mai realizzato sin dal debutto della vettura nel 2017.

A catturare l’attenzione è sicuramente il pacchetto aerodinamico completo per rendere la vettura in grado di avere sempre la massima trazione. In particolare, fa una bella mostra di sè l’enorme spoiler posteriore suddiviso in due parti. Impossibile non notare anche lo splitter anteriore, studiato per convogliare al meglio i flussi d’aria e far lavorare l’aerodinamica e i sistemi di raffreddamento.

Scopriamo i segreti della nuova Alpine A110 che parteciperà alla Pikes Peak International Hill Climb il prossimo 25 giugno

Come confermato dai colleghi di Motor1.com, il motore è stato completamente rivisto e adattato alla sfida. La versione stradale offre un propulsore da 1.8 litri in grado di erogare fino a 296 cavalli. Tuttavia, i tecnici Alpine hanno lavorato per migliorare tutti i parametri e ora l’unità è in grado di sfruttare quasi 500 cavalli. I valori di coppia non sono stati dichiarati, ma la trazione sarà totalmente posteriore. Il peso di circa 900 kg la rendono estremamente leggera e quindi agile tra le numerose curve del percorso.

La Alpine A110 parteciperà alla Pikes Peak International Hill Climb il prossimo 25 giugno. La vettura è preparata in collaborazione con il team Signatech e ha già effettuato alcuni test. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni, verranno condotte valutazioni ulteriori in Francia prima di spedire la vettura verso Colorado Springs.

Il percorso della Pikes Peak è un test molto importante per le vetture e i costruttori. La cronoscalata si dirama tra rettilinei, curvoni veloci e tornanti per 19,93 chilometri per un totale di 156 curve. Un ulteriore tema da prendere in considerazione è il dislivello che viene coperto durante la gara. La linea di partenza è posizionata a 2.862 metri sul livello del mare mentre la bandiera a scacchi viene sventolata a 4.300 metri.