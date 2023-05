Star Wars Day, l’appuntamento imperdibile per tutti i fan di Guerre Stellari

sponsor

Il 4 maggio di ogni anno si celebra lo Star Wars Day. Tutti i fan e gli appassionati della saga creata da George Lucas si riuniscono al grido di “May the fourth be with you“. La scelta dello slogan e della data, secondo la leggenda, è da attribuire ad un qualcosa che non ha minimamente a che fare con il mondo di Guerre Stellari.

Lo slogan “May the fourth be with you” risale al 4 maggio 1979, data in cui Margaret Thatcher divenne il Primo ministro del Regno Unito. Per festeggiare la vittoria, il partito della Thatcher pubblico su un giornale proprio questa frase.

Tuttavia, la forte assonanza con la famosa citazione “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”) ha reso iconica la frase anche tra gli appassionati di Star Wars. Ecco quindi che, anche se si tratta di una celebrazione non ufficiale, il 4 maggio è ormai globalmente riconosciuto come lo Star Wars Day.

Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della saga creata da George Lucas

Gli appassionati lo celebrano nel migliore dei modi, con maratone di film, eventi a tema, cosplay e altro ancora. Ovviamente c’è solo l’imbarazzo della scelta in quanto la Galassia lontana lontana è ricca di soluzione estremamente valide e diversificate.

I fan possono riguardare i film principali che compongono La Saga degli Skywalker:

Episodio I: La minaccia fantasma (1999)

Episodio II: L’attacco dei cloni (2002)

Episodio III: La vendetta dei Sith (2005)

Episodio IV: Una nuova speranza (1977)

Episodio V: L’Impero colpisce ancora (1980)

Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (1983)

Episodio VII: Il risveglio della Forza (2015)

Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (2017)

Episodio IX: L’ascesa di Skywalker (2019)

Tra questi, però, non possono essere dimenticati anche gli spin-off come Rogue One: A Star Wars Story (2016) e Solo: A Star Wars Story (2018).

Passando alle serie TV, sia in live action che in animazione, le principali sono:

Star Wars: The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Rebels (2014-2018)

The Mandalorian (2019-)

Per chi volesse impersonare direttamente un potente Jedi, non possiamo che consigliare di giocare a Star Wars Jedi: Survivor per immergersi in una nuova storia e tornare a sfidare l’Impero.