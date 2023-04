NZXT Capsule Mini e Boom Arm Mini, il microfono USB e il supporto pensato per i gamer

NZXT ha annunciato il debutto di Capsule Mini e Boom Arm Mini, le versioni compatte del microfono USB Capsule e del boom arm dedicato. Si tratta di soluzioni pensate per i gamer e per gli streamer che desiderano soluzioni di qualità ma non invasive.

Il Capsule Mini è un microfono USB dalle dimensioni compatte ma che comunque offre prestazioni elevate. La tecnologia interna è ottimizzata per valorizzare le frequenze del timbro vocale e quindi offrire una registrazione migliore anche durante le sessioni di gaming più concitate.

La qualità audio ha una risoluzione analogica/digitale 24 bit/48 kHz. Inoltre, il microfono può vantare un cardioide unidirezionale a diagramma polare che permette di escludere i rumori di fondo indesiderati. Questo significa che il microfono può isolare rumori come i clic della tastiera, permettendo di valorizzare esclusivamente la voce.

NZXT ha lanciato il Capsule Mini e il Boom Arm Mini, il microfono e il supporto hanno un design compatto ma una qualità elevatissima

Il Boom Arm Mini permette di posizionare il Capsule Mini nel miglior modo possibile sulla scrivania. Il supporto, infatti, è pensato per essere estremamente compatto ma al tempo stesso flessibile per assecondare ogni esigenza degli utenti.

I bracci consentono un movimento fluido e possono essere posizionati in ogni angolazione, fissati e spostati immediatamente. Gli alloggiamenti interni per i cavi permettono di mantenere un look pulito senza avere troppo fili in giro per la scrivania.