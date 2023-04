Black Mirror è pronta a tornare con la sesta stagione. La serie antologica analizza diversi scenari, tutti molto plausibili, sull’evoluzione della tecnologia e le potenziali minacce derivanti da un uso scellerato della stessa.

I produttori, sin dalle prime stagioni, hanno voluto immaginare scenari ipotetici che coinvolgono gli utenti. Tutte le puntate sono ambientate in un futuro non troppo lontano, sempre assolutamente verosimile, in cui dominano le invenzioni più strampalate.

Uno dei concetti alla base di Black Mirror è incentrato sulla neutralità della tecnologia. Il vero fattore discriminante è l’utilizzo che se ne fa e in che modo le invenzioni vanno a plasmare il mondo, rendendo instabile la società.

L'hai immaginata. L'hai aspettata. L'hai temuta. La stagione 6 di BLACK MIRROR arriva a giugno, solo su Netflix. pic.twitter.com/V4Dk9On4d0 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 26, 2023

Tramite un Tweet della pagina ufficiale di Netflix Italia ecco arrivare la conferma della sesta stagione. Il cinguettio rivela veramente poco riguardo le tematiche affrontate in questa stagione. La frase di accompagnamento recita: “L’hai immaginata. L’hai aspettata. L’hai temuta. La stagione 6 di BLACK MIRROR arriva a giugno, solo su Netflix“.

L’immagine scelta per il Tweet, invece, mostra quella che sembra una stazione spaziale. Inoltre, il trailer ufficiale permette di scoprire alcune delle storie che verranno affrontate e ammirare parte del cast. Tra i principali attori che vedremo in azione ci sono Salma Hayek, Michael Cera e Aaron Paul e Annie Murphy.

Ecco, quindi, che si prospetta un giugno particolarmente caldo per l’azienda di streaming. Infatti, insieme a Black Mirror debutterà anche la terza stagione di The Witcher, la serie incentrata su Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill.