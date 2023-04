Tower of Fantasy si aggiorna con l’espansione Sound of the Sea

Tower of Fantasy si aggiorna ancora e arriva l'espansione Sound of the Sea che introduce una nuova mappa inedita, tante missioni e un temibile boss

In queste ore, il team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato l’arrivo della nuova espansione per Tower of Fantasy. Il MMORPG open-world si aggiornerà il prossimo 11 maggio e l’update prenderà il nome Sound of the Sea.

Come possibile intuire, i giocatori potranno esplorare le Caverne della Sorgente Oscura che rappresentano la parte più profonda del mare. I Wanderer, attraverso le varie missioni, si ritroveranno ad immergersi nei mari inesplorati della Fonte Oscura.

Man mano che i giocatori di Tower of Fantasy scenderanno nelle profondità marine, potranno scoprire il primo grande cambiamento introdotto dal nuovo update. Infatti, i nemici diventeranno più potenti e temibili all’aumentare della profondità anziché del livello del personaggio. Tuttavia, di pari passo cresceranno anche le ricompense derivanti dal successo delle missioni e come contenuto dei forzieri.

Tra le principali attività introdotte con Sound of the Sea, possiamo citare le due nuove missioni puzzle-solving: Trapped Patrol Guard e Inactive Surveillance Guard. Arriva anche un nuovo temibile Boss denominato Abyssant: Nakya. Questo gigantesco avversario, può assumere la forma di uno scheletro rosso dalle fattezze che ricordano quelle di un ragno.

I giocatori di Tower of Fantasy potranno anche selezionare il nuovo simulacro fisico, Gnonno. Questo personaggio è caratterizzato come un eccellente esploratore, passione derivata da suo nonno Nuok, membro della squadra di esplorazione che scoprì Innars. I suoi poteri comprendono la possibilità di evocare una creatura simile a una piovra e di comandarne i tentacoli. Non manca anche la possibilità di utilizzare come arma il Mini Hurricane.

Ricordiamo che per maggiori informazioni sul nuovo update, è possibile visitate il sito web ufficiale.