Star Wars Jedi: Survivor, le prestazioni su PC sono deludenti e EA si scusa

Il debutto di Star Wars: Jedi Survivor ha causato qualche grattacapo di troppo al team di Respawn Entertainment. Infatti, alcuni giocatori hanno dovuto scaricare una patch molto pesante prima di poter giocare, spegnendo parte dell’entusiasmo. Altri, invece, si sono trovati davanti a copie fisiche difettose.

Oltre a queste problematiche, si sono aggiunti i giocatori PC che non riescono a godersi appieno l’esperienza del titolo. Infatti, numerosi bug e rallentamenti rendono il titolo difficile da giocare, facendo quindi innervosire gli utenti.

La frustazione degli utenti PC si nota dalle recensioni di Star Wars: Jedi Survivor su Steam. Oltre il 50% sono negative per motivi non legati al gioco stesso o alla trama, ma esclusivamente per motivi tecnici.

Molti utenti PC si stanno lamentando che le prestazioni di Star Wars Jedi: Survivor sono deludenti persino su macchine da gaming di fascia alta e gli sviluppatori hanno deciso di scusarsi

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

Gli utenti lamentano la mancanza di ottimizzazione del gioco per PC. Anche in presenza di una build di fascia alta, dotata per esempio di una GPU NVIDIA RTX 4090, il conteggio degli FPS è estremamente ballerino. Non si raggiungono mai i 60FPS stabili ma si varia costantemente tra 30 e 50FPS, arrivando anche a 16FPS nei momenti più concitati. Questa situazione si verifica con qualunque livello di settaggio della qualità visiva e anche disattivando le funzionalità del Ray Tracing.

Consapevoli di questa situazione, il team di Respawn Entertainment ha deciso di pubblicare un messaggio di scuse rivolto a tutti i giocatori PC. Il comunicato ufficiale è stato postato su Twitter e promette un rilascio veloce di fix correttivi.

Secondo gli sviluppatori, le problematiche di Star Wars: Jedi Survivor su PC sono causate da fattori di varia natura. Tuttavia, le build di fascia alta sono quelle più colpite e che quindi manifestano problematiche maggiori.

Inoltre, anche le versioni PS5 non sembrano esenti da difetti. Alcuni utenti lamentano problemi con l’HDR e, anche in questo caso, Respawn sta lavorando ad una correzione. Al momento non è chiaro quando le varie patch correttive saranno rilasciate, quindi, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. La software house però, specifica che ogni patch dovrà essere testata prima del rilascio ufficiale, quindi le tempistiche potrebbero allungarsi più del dovuto.