Bing AI, Swiftkey pronta ad accogliere il nuovo chatbot per iOs e Android

A pochi giorni dall’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) nella versione Beta di SwiftKey, Microsoft sembra pronta per un altro significativo passo nell’implementazione dell’IA nei suoi prodotti digitali. La casa di Redmond ha infatti avviato il lancio del Chatbot Bing AI su SwiftKey per iOS e Android.

Bing AI: tutte le novità inerenti l’intelligenza artificiale

Questo movimento di Microsoft rappresenta un’ulteriore avanzata nella competizione con Google nell’ambito dell’IA generativa, che coinvolge sia i browser web come Edge e Chrome, sia le tastiere digitali come SwiftKey e GBoard. SwiftKey, in particolare, dispone già di funzioni basate sull’IA che consentono alla tastiera third-party per iOS e Android di apprendere lo stile di scrittura dell’utente e di offrire suggerimenti nelle conversazioni basati sull’apprendimento.

Con l’arrivo di Bing AI su SwiftKey, gli utenti possono accedere al chatbot di Bing, basato su ChatGPT, per tre funzioni denominate “Search”, “Tone” e “Chat”. “Search” consente di effettuare ricerche tramite il chatbot direttamente dalla tastiera, fornendo informazioni precise da utilizzare nelle conversazioni. “Tone” permette di modificare il tono delle conversazioni, analizzando la chat e il messaggio da inviare e suggerendo come renderli più formali o informali, un’opzione utile per adattarsi alle situazioni professionali. “Chat” analizza conversazioni ed email precedenti per proporre risposte coerenti con la cronologia degli scambi con l’interlocutore.

Queste funzioni sono ottimizzate quando SwiftKey viene impostata come tastiera predefinita per ogni app, dai social network alle email e ai software di elaborazione testi. Nell’ultima versione dell’app, Microsoft ha introdotto Bing AI e migliorato le traduzioni tra diverse lingue e le capacità di SwiftKey di correggere errori sintattici e grammaticali.