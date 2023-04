Samsung presenterà nella seconda metà dell’anno la famiglia Gaalxy Tab S9. I tablet di fascia alta appartenenti a questa serie saranno tre: Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus e soprattutto il Tab S9 Ultra.

Nonostante manchi ancora qualche mese al debutto ufficiale, sono trapelate nuove informazioni sui tablet di Samsung. In particolare, a catturare l’attenzione degli analisi è il Galaxy Tab S9 Plus. Il design del tablet è stato anticipato da OnLeaks e, allo stesso tempo possiamo scoprire alcune specifiche tecniche molto importanti.

Il device è stato avvistato su Geekbench, la nota piattaforma di benchmark. Grazie a questo passaggio, è possibile conoscere alcuni nuovi dettagli sul tablet coreano. In particolare, il numero di modello del Tab S9 Plus è SM-X818U e presenta alcune caratteristiche interessanti.

Scopriamo i primi dettagli sul Samsung Galaxy Tab S9 Plus e sulla famiglia di tablet top di gamma del produttore coreano

Samsung ha optato per utilizzare, almeno nel mercato USA, un System-on-Chip octa-core in configurazione 1+3+4. Il nome in codice di questo chipset è “Kamala”, per questo è possibile indicarlo con sicurezza nel Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Tuttavia, non si tratta di una versione standard del SoC ma di una variante custom con frequenza operativa più alta del solito. Tutto lascia pensare che Samsung utilizzerà sul Galaxy Tab S9 Plus il chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy visto anche sulla famiglia S23.

Questa soluzione ha permesso al tablet di Samsung di ottenere punteggi interessanti su Geekbench 5. Nel test in single-core il device ha registrato 2049 punti, mentre in quello in multi-core ha toccato i 5492 punti. A supporto del SoC, ci saranno anche 12GB di RAM e le funzionalità avanzate offerte da Android 13. Non resta che attendere ulteriori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.