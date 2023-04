Il debutto sul mercato di Xiaomi 13 Ultra è atteso nei prossimi giorni. Il produttore terrà un evento di lancio il prossimo 18 aprile in Cina e il nuovo flagship arriverà anche nei mercati internazionali.

In attesa di scoprire tutti i segreti del device, le indiscrezioni trapelate indicano che Xiaomi 13 Ultra si configurerà come un vero e proprio cameraphone. Il brand cinese ha collaborato a stretto contatto con Leica per sviluppare il comparto fotografico e le ottiche installate sullo smartphone ne sono una dimostrazione.

La prima foto reale trapelata in rete permette di capire quale sarà il design posteriore del device. Nonostante la qualità della foto non sia eccezionale, si intuisce che le ottiche saranno disposte all’interno di una corona circolare.

Xiaomi 13 Ultra si preannuncia un cameraphone senza compromessi con quattro ottiche di cui la principale sarà una Sony IMX989 con sensore da 1 pollice

La soluzione sarà simile a quella adottata su Xiaomi 12 Ultra ma con alcune modifiche tecniche e stilistiche. Ci aspettiamo al presenza di quattro ottiche e un flash LED doppio. Inoltre, la cover posteriore sarà ricoperta di pelle, conferendo un aspetto premium al device.

Il modulo fotografico principale di Xiaomi 13 Ultra sarà il Sony IMX989 con sensore da 1 pollice e apertura variabile. A supporto ci saranno una lente ultra-wide, un teleobiettivo e uno zoom periscopico. Al momento non si conoscono i dettagli dei vari sensori ma certamente il risultato complessivo sarà molto elevato.

Andando a guardare le altre caratteristiche, il device potrà vantare un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 garantirà le prestazioni con tagli di memoria che partono da 8/256GB e arrivano a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

La batteria da 4900mAh supporterà la ricarica rapida a 90W con cavo e a 50W in modalità wireless. I prezzi in Cina partiranno da circa 900 euro e arriveranno a superare i 1.090 euro per la variante più prestazionale. Per scoprire tutti gli altri dettagli sul flagship e sulle sue caratteristiche tecniche, non resta che attendere ancora pochi giorni per seguire la presentazione ufficiale e conoscere i prezzi ufficiali per l’Europa e l’Italia.