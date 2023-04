Il debutto ufficiale della famiglia Huawei Nova 11 è atteso nel corso dei prossimi giorni. L’evento di presentazione si terrà il prossimo 17 aprile e durante la conferenza di lancio saranno lanciati il Nova 11, 11 Pro e anche 11 Pro.

In attesa che passino questi pochi giorni che ci separano dall’evento, il noto leaker Digital Chat Station è riuscito a scovare le specifiche tecniche di Huawei Nova 11 Utra. Stando a quanto emerso, il device sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G.

In precedenza, le versioni di test hanno suggerito che il produttore cinese avrebbe potuto utilizzare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Tuttavia, possiamo ipotizzare che il cambio di chipset sia stato effettuato per rendere il device ancora più economico per raggiungere una fetta più ampia di pubblico.

Huawei si sta preparando al debutto della famiglia Nova 11 e, prima del lancio ufficiale, sono emerse le caratteristiche tecniche del Nova 11 Ultra

Il display di Huawei Nova 11 Ultra sarà da 6.78 pollici con bordi curvi e una risoluzione di 2652 x 1200 pixel. Non mancherà il refresh rate a 120Hz e il PWM a 1440Hz a rendere veramente interessante il device.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da tre ottiche con un sensore principale da 50MP con apertura variabile e tecnologia RYYB. La camera secondaria sarà una ultra-wide da 8MP e infine sarà presente una lente macro. La fotocamera frontale, invece, sarà doppia con un sensore principale da 60MP e un’ottica di supporto da 8MP.

La batteria sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. Come per la famiglia Huawei P60, i device della famiglia Nova 11 saranno dotati della protezione offerta dal vetro protettivo Kunlun e dalla comunicazione satellitare.