Dopo un periodo di pausa, Samsung sembra pronta a rilanciare i System-on-Chip appartenenti alla famiglia Exynos. Il produttore coreano, infatti, si stava concentrando sullo sviluppo di una nuova generazione che potesse offrire ai propri utenti prestazioni e autonomia di altissimo livello.

Con il debutto dei Galaxy S23, Samsung ha deciso di adottare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 su tutte le versioni del flagship. In precedenza, con i Galaxy S22 per esempio, la soluzione dotata del chipset americano era utilizzata solo in Nord America mentre tutti gli altri mercati utilizzavano il SoC Exynos.

Dopo un anno di pausa e di sviluppo, l’azienda coreana sembra pronta a far ritornare i SoC proprietari. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, il gigante coreano sta lavorando sul chipset Exynos 2500.

Samsung e AMD stanno lavorando insieme per realizzare il nuovo SoC Exynos 2500 che sarà caratterizzato da una GPU custom ed evoluta

Questo SoC sarà caratterizzato da una GPU realizzata appositamente da Samsung e sviluppata in collaborazione con AMD. Grazie a questa collaborazione, il comparto grafico del nuovo chipset si preannuncia estremamente performante. Infatti, l’obiettivo delle due aziende è quello di riuscire a portare le tecnologie utilizzate sui PC anche sugli smartphone.

Possiamo quindi aspettarci nuovi device in grado di supportare il Ray Tracing ed elaborazione video avanzata. Tali tecnologie risulteranno utili soprattutto nelle fasi di gaming mobile, migliorando l’esperienza complessiva.

Al momento non si conosce lo stato dei lavori e a che punto è lo sviluppo del SoC Exynos 2500. Le indiscrezioni indicano che il chipset sarà basato su una tecnologia produttiva a 3nm e la produzione potrebbe iniziare nel corso del prossimo anno.