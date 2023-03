La diversa finitura del display permette di personalizzare l’esperienza d’utilizzo. Con iil display opaco, è possibile migliorare la leggibilità dei contenuti sacrificando leggermente il contrasto. Inoltre, i riflessi vengono azzerati e in generale migliora l’esperienza di con la stylus.

A garantire le prestazioni del tablet ci pensa il chipset Qualcomm Snapdragon 870 e sistema operativo HarmonyOS 3.1. La fotocamera posteriore è da 13MP mentre quella frontale da 8MP. La batteria da 7.250mAh permette una notevole autonomia e il device supporto la ricarica rapida da 22.5W.

Le colorazioni disponibili al lancio sono Obsidian Black, Island Blue, Crystal White e Streamer Purple. I prezzi in Cina partono da 330 dollari (6/128GB) e arrivano fino a 365 dollari (8/128GB) per la versione con schermo normale. Per la versione con schermo opaco, i prezzi salgono a 390 dollari (6/128GB) e 440 dollari (8/128GB).