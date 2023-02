Il debutto della famiglia Huawei P60 sembra essere molto vicino. Alcune indiscrezioni indicano il mese di marzo come possibile periodo di lancio dei nuovi flagship cinesi. Sebbene al momento il produttore non abbia confermato ancora una data ufficiale, questa finestra di lancio sembra molto plausibile.

Infatti, la nuova serie Huawei P60 arriverà con una nuova versione di HarmonyOS, l’interfaccia utente proprietaria. In particolare, il software sembra arrivato alla versione 3.1 che farà il proprio debutto con i nuovi device top di gamma.

Le prime indiscrezioni a riguardo sembrano concordi nell’indicare che non si tratterà di un major update. Questo significa che non ci saranno cambiamenti sostanziali rispetto alla versione 3.0 o si vedranno feature inedite.

Huawei si sta preparando per il debutto della serie P60 con HarmonyOS 3.1 a bordo ma sta già lavorando ad HarmonyOS 4.0

Tuttavia, Huawei ha lavorato per introdurre bug fix e patch ai problemi presenti nelle precedenti versioni. Inoltre, il produttore cinese ha lavorato molto per ottimizzare la stabilità del sistema e rendere i device sempre più prestazionali e reattivi.

Molto certamente, i P60 arriveranno con HarmonyOS 3.1 preinstallato e saranno i primi device a poter vantare il nuovo aggiornamento. Inoltre, saranno anche tra i primi device che potranno contare sull’update ad HarmonyOS 4.0.

Questa versione sarà il vero salto generazionale per il sistema operativo di Huawei e rappresenterà un major update a tutti gli effetti. L’azienda sta già lavorando per rinnovare completamente il design dell’interfaccia utente e renderla sempre più moderna e funzionale. Purtroppo non conosciamo quando questa versione dell’OS verrà rilasciata ma ci aspettiamo maggiori novità nel corso delle prossime settimane.