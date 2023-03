Le indiscrezioni riguardanti una nuova console realizzata da Nintendo si susseguono ormai da tempo. Il colosso nipponico starebbe lavorando ad una ipotetica nuova versione della Switch e, in queste ore, sono trapelate alcune informazioni molto interessanti.

La versione next-gen della Nintendo Switch permetterà di migliorare la console portatile sotto tutti i punti di vista. In particolare, gli insider hanno svelato che il System-on-Chip della console potrebbe essere il NVIDIA Tegra.

Il chipset garantirà una maggiore potenza computazionale e grafica alla console, permettendo di migliorare la resa dei titoli. Stando a quanto emerso fino ad ora, il SoC sarà realizzato da Samsung sfruttando il processo produttivo 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus).

Nintendo sta lavorando alla nuova generazione della Switch integrando un SoC più potente per garantire una nuova esperienza di gioco

Al momento le informazioni lasciano intendere ben più di quanto effettivamente rivelato. Infatti, la soluzione NVIDIA Tegra attualmente in commercio è basata sul processo produttivo TSMC a 7nm o sul processo Samsung a 8nm.

Questo significa che la Nintendo Switch di nuova generazione potrà contare su un chipset del tutto nuovo che potrebbe essere sviluppato appositamente. Purtroppo, al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate, quindi è sempre meglio prendere tutto con le pinze.

A generare ancora più confusione ci sono alcuni rumor riguardanti i piani di Nintendo. Alcuni leaker indicano che la nuova console rappresenterà una versione Pro della Switch, altri che l’azienda punta direttamente ad una Switch 2.

Possiamo immaginare che il tutto dipenderà dal salto generazione legato al nuovo hardware. Se l’incremento di prestazioni dovessero essere importante, la nuova console non rappresenterà solo una versione evoluta della Switch ma un nuovo capitolo per il brand. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti che certamente non tarderanno ad arrivare.