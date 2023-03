Asus ha ufficialmente svelato la data di lancio per la nuova generazione di smartphone da gaming, il ROG Phone 7. Secondo i canali social dell’azienda, lo smartphone farà il suo grande debutto il 13 aprile in India.

Tuttavia, l’evento sarà globale e il brand presenterà il device contemporaneamente anche a Taipei, Berlino e New York. A confermare direttamente la notizia ci ha pensato l’account Twitter di ASUS India.

Nonostante il lancio imminente, le informazioni sul device sono ancora molto limitate. Possiamo scoprire alcuni dettagli della scheda tecnica grazie Geekbench, il popolare database di benchmark.

Stay tuned for the new legend.

ROG Phone 7 is coming on the 13th of April.

Tune in to our channels for more updates.#ROGPhone7 #RuleThemAll #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/N1YJltSnx0

— ASUS India (@ASUSIndia) March 23, 2023