Il cuore della versione base è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mentre per i P60 Pro e P60 Art troviamo al soluzione Snapdragon 8+ Gen 1. Per motivi legati al Ban, il chipset opera esclusivamente sulla tecnologia di rete 4G.

Huawei ha lavorato sodo per rendere i tre device dei veri e propri cameraphone e per riuscirci ha utilizzato dei sensori fotografici all’avanguardia. Il P60 base è caratterizzato da una tripla camera con un sensore principale da 48 megapixel, una lente grandangolare da 13 megapixel e uno sensore da 12 megapixel con zoom ottico 5x.

Le varianti Pro e Art, invece, sono dotate di un modulo fotografico sostanzialmente simile a quello precedente ma con alcuni cambiamenti interessanti. Le ottiche della versione Pro includono un sensore per lo zoom periscopico con risoluzione 48 megapixel. Il P60 Art integra anche una lente ultra-wide da 40MP. Tutti e tre i modelli, infine, possono contare su una fotocamera frontale da 13 megapixel.

Stando a quanto comunicato da Huawei, i pre-ordini sono già aperti in Cina e le spedizioni inizieranno a partire dal 30 marzo. Il P60 Art, invece, arriverà sul mercato asiatico a partire dal 7 aprile. Al momento non sappiamo se questi device verranno commercializzati per il mercato Italiano.