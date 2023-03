MAN Lion’s City E, l’autobus 100% elettrico ha percorso oltre 450km a Bari

Il MAN Lion’s City E è l’autobus totalmente elettrico della Casa del Leone, pensato per la mobilità sostenibile in città. In occasione del progetto “MAN Electric Run”, l’azienda ha voluto testare sul campo le potenzialità del veicolo in condizioni di utilizzo reali.

Le potenzialità del bus sono state dimostrate sul campo dalla stessa MAN Truck & Bus Italia. Ecco quindi che il bus ha girato per tutta la città di Bari percorrendo la Linea 1 della AMTAB, la municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo pugliese. La linea copre un terzo della città, partendo dalla stazione ferroviaria, i passeggeri possono arrivare verso Palese fino al Lido Colombo.

L’intera tratta, tra andata e ritorno, copre circa 32km e comprende strade urbane ed extra-urbane per una media di quaranta soste. Per rendere il test estremamente realistico, MAN Truck & Bus Italia ha provveduto a zavorrare il veicolo con circa 2,7 tonnellate di sacchi di sabbia.

MAN Lion’s City E è l’autobus 100% elettrico della Casa del Leone che vuole riscrivere i canoni della mobilità urbana a zero emissioni

In questo modo è stato possibile simulare un carico pari al 50% della portata totale del bus. Alla guida del veicolo si sono alternati tre istruttori MAN ProfiDrive, in modo tale da permettere di completare una giornata di corse continuative. L’alternanza tra i tre autisti ha permesso di rispettare i tempi di guida ma, al tempo stesso, verificare le condizioni di utilizzo con tre stili di guida differenti.

Il risultato del test è stato più che positivo. Il MAN Lion’s City E ha percorso un totale di 451,3 km, tenendo conto della distanza effettiva dall’uscita dal deposito fino al suo rientro. La Linea 1 è stata ripetuta più di 13 volte con un totale di oltre 500 fermate.

Il consumo registrato durante l’intera è stato di 458 kWh di energia, ovvero circa 0,7 kWh/km. A rendere questi numeri ancora più interessanti, il bus elettrico di MAN ha recuperato 118 kWh di energia generata dalle frenate. Al fine del turno operativo, la carica residua era del 10,5%, una quantità sufficiente a percorrere ulteriori 50 km.

La sfida verso la mobilità a emissioni zero della Casa del Leone svoltasi a Bari ricalca quella già tenutasi a Firenze. Come spiegato da Alessandro Smania, direttore marketing di MAN Truck & Bus Italia: “Con questa ‘MAN Electric Run’ si voleva dimostrare il potenziale di utilizzo di un autobus completamente elettrico nell’impiego reale di tutti i giorni anche su un percorso in larga parte extraurbano. Abbiamo scelto Bari perché offriva le condizioni per un confronto probante in varie situazioni di marcia e devo personalmente ringraziare le autorità locali e le forze dell’ordine per la collaborazione e la comprensione. Siamo molto soddisfatti del risultato finale perché i dati raccolti evidenziano che, anche in condizioni di utilizzo meno favorevoli, il nostro autobus elettrico è già pronto per accompagnare le aziende pubbliche nel loro processo di transizione energetica”.

Ricordiamo che il MAN Lion’s City E in prova è un veicolo da 12 metri dotato di un motore elettrico con una potenza massima di 240 kW e sei pacchi batterie. Le batterie sono modulabili e offrono un totale di 480 kWh. La capacità di carico comprende 31 posti a sedere, 49 in piedi oltre a garantire lo spazio per una carrozzella disabili.