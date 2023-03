Tesla è al lavoro su una vettura principalmente a guida autonoma e low cost

Il CEO di Tesla, Elon Musk, nelle scorse ore ha parlato della nuova generazione di auto elettriche su cui l’azienda californiana sta lavorando. In particolare, l’amministratore delegato si è concentrato sulla vettura low cost attualmente in fase di sviluppo, la presunta Model 2.

Stando a quanto affermato da Elon Musk, la nuova vettura manterrà una caratteristica presente su tutte le altre macchine del brand, migliorandola ulteriormente. Infatti, sembrerebbe che Tesla stia lavorando per rendere questo modello in grado di funzionare principalmente in modalità autonoma.

Dal punto di vista economico, l’obiettivo è quello di realizzare una vettura che sia accessibile per tutte le tasche. Ecco quindi che l’azienda punta ad abbattere i costi produttivi per creare una macchina che possa essere venduta alla metà del prezzo della Model 3 Sedan.

La cifra di riferimento sembra essere 25.000 dollari, come indicato da Tesla negli scorsi anni. Sembra più probabile, invece, che la Model 2 avrà un prezzo che si aggirerà intorno ai 30.000 dollari. Purtroppo, al momento non ci sono dettagli certi sulla Model 2 o qualunque sia il nome della vettura low cost.

Secondo Musk, sempre molto ottimista, la vettura sarebbe arrivata entro il 2023 ma al momento con ci sono informazioni a riguardo. Gli analisti ipotizzano che la Model 2 avrà una batteria più piccola del 25% e un corpo del 15% più piccolo rispetto alla Model 3. Considerando questi elementi, anche il peso sarà più contenuto del 30% rispetto alla sorella maggiore.