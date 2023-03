Ferrari 499P, è tutto pronto per il debutto ufficiale alla 1000 miglia di Sebring

La Ferrari 499P è pronta per scendere in pista. Lo storico ritorno della Scuderia di Maranello nella classe regina del FIA World Endurance Championship è sempre più vicino. Dopo cinquant’anni dall’ultima gara, il Cavallino Rampante si sta preparando al meglio per il 17 marzo, data in cui si correrà la 1000 Miglia di Sebring.

Questa gara rappresenta il primo appuntamento del Campionato del mondo endurance 2023. L’evento si svolgerà in Florida e sarà suddiviso in diverse fasi. Il Prologo si terrà sabato 11 e domenica 12 marzo mentre la settimana successiva si entrerà nel vivo della competizione.

Mercoledì 15 si svolgeranno due sessioni di prove libere che serviranno per saggiare le vetture e ottimizzare gli assetti. Giovedì 14 si terrà l’ultimo turno di prove libere e le qualifiche, necessarie per determinare la griglia di partenza. Venerdì 17, infine, si darà il via alla 1000 Miglia di Sebring.

La Ferrari 499P in gara saranno due e apparteranno alla categoria Le Mans Hypercar, la più prestigiosa di tutte. La vettura contraddistinta dal numero di gara 50 sarà affidata a Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Sul prototipo numero 51, invece, si alterneranno alla guida Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Considerando che tutte le vetture in gara dovranno coprire la distanza di 1000 miglia, pari ad oltre 1.600 chilometri, la sfida tecnica è elevatissima. È importante contare su un’elevata affidabilità della vettura oltre che sulla massima concentrazione dei piloti che si alterneranno alla guida.