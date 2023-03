Lamborghini LB744, svelati i primi dettagli sulla nuova supercar ibrida da oltre 1000 cavalli 

Automobili Lamborghini ha svelato i primi dettagli sulla vettura LB744, il nome in codice che contraddistingue la nuova supercar ibrida del brand. La Lamborghini LB744 verrà presentata nel corso del 2023, anno del 60° anniversario del marchio.

Il veicolo sarà contraddistinto dalla sigla HPEV, un acronimo per High Performance Electrified Vehicle e nasce con l’obiettivo di creare un nuovo paradigma tra le supersportive elettrificate. La LB744 sarà quindi una ibrida plug-in che potrà contare su un motore a combustione interna V12 affiancato a tre motori elettrici.

Le prestazioni complessive dalla power unit permetteranno di generare 1.015 cavalli di potenza. Il cambio a doppia frizione, una novità per una Lamborghini 12 cilindri permetterà di scaricare la potenza alle ruote e garantire il massimo piacere di guida. La Casa di Sant’Agata Bolognese è intervenuta per modificare la piattaforma su cui sarà basata la vettura. Dovendo ospitare i motori elettrici e le batterie, in Lamborghini hanno dovuto rivedere la distribuzione degli elementi e, di conseguenza, anche dei pesi.

Entrando maggiormente nello specifico, la supersportiva avrà un motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri che lavorerà in sinergia con i tre motori elettrici. Uno di questi sarà integrato direttamente nel cambio doppia frizione a 8 rapporti. Sotto al tunnel centrale che tradizionalmente ospita il cambio, troverà spazio la batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici.

Il nuovo motore L545 è il più leggero e potente tra i 12 cilindri mai prodotti da Lamborghini. Il regime di rotazione massimo raggiunge i 9500 giri/min mentre il propulsore eroga una potenza specifica è di 128 CV per litro. La coppia massima, invece, è di 725 Nm a 6750 giri/min.

Un ulteriore punto di forza della LB744 è certamente la trazione integrale. Automobili Lamborghini è andata ad implementare la gestione delle quattro ruote motrici sfruttando il motore termico e quelli elettrici. Il V12 trasmette la coppia alle ruote posteriore mentre i due motori elettrici sono posizionati sull’asse anteriore, e intervengono ciascuno sulla propria ruota.

Non manca la funzione di torque vectoring, per ottimizzare la dinamica di guida, oltre a garantire il recupero dell’energia durante le fasi di frenata. I motori elettrici possono provvedere alla completa trazione della LB744, garantendo la completa mobilità 100% elettrica della vettura.