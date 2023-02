WhatsApp, INCREDIBILE trucco per spiare gratis il partner ogni giorno

È già da tempo non sia più possibile spiare le persone tramite applicazioni di terze parti per quanto concerne WhatsApp, sembra che qualcosa si sia mosso ultimamente. Più utenti hanno segnalato la presenza di un nuovo applicativo sul web che consentirebbe tale tipo di esperienza, la quale non risulterebbe neanche fuori dai canoni della legge. Il discorso è presto spiegato, citando Whats Tracker come applicazione presa in questione. Questa piattaforma esiste per concedere alle persone e l’opportunità di spiare chiunque ma solo per quanto concerne i propri movimenti all’interno di WhatsApp.

WhatsApp non lo include tra le sue funzionalità ma esiste un applicazione in grado di spiare chiunque volete nei suoi movimenti

Effettivamente nessuno ha mai vietato tale pratica, la quale risulta dunque legale al 100%.WhatsApp non può opporsi, siccome non si tratta di azioni clamorosamente invasive. Ma come funziona questa piattaforma che in molti hanno scaricato direttamente dal web? Il tutto risulta molto semplice dal momento che è una volta effettuato il download, aprendo la piattaforma sarà possibile selezionare alcuni numeri di cui tenere traccia.

In poche parole durante la giornata, ogni qualvolta che questi numeri si connetteranno a WhatsApp, arriverà sul telefono dello spione di turno una notifica. Il tutto serve proprio per capire quando quella persona è stata online, magari a vostra insaputa. La stessa notifica vi sarà corrisposta anche nel momento in cui la persona deciderà di abbandonare WhatsApp.a fine giornata ecco anche un report ben dettagliato in merito a tutti gli accessi e a tutte le uscite.