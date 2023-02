WhatsApp, le due funzioni shock da avere gratis per spiare e essere invisibili

Da giorni si parla del nuovo aggiornamento di WhatsApp che sta per arrivare per tutti i clienti.

La novità riguarderà le conversazioni, le quali potranno essere fissata in alto per essere prese al volo nel più breve tempo possibile, un po’ come succede già da tempo su Telegram. Esistono però delle soluzioni esterne che potrebbero piacere ancora di più.

WhatsApp introduce il suo nuovo aggiornamento ma rubano la scena due funzionalità utilizzabili con applicazioni di terze parti

Dopo aver sentito negli scorsi giorni parlare tantissimo delle novità in arrivo con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, c’è ancora qualcosa che stuzzica il pubblico che utilizza la celebre app di messaggistica istantanea.

Stiamo parlando di tante novità riguardanti applicazioni di terze parti, le quali consentono di utilizzare funzioni non disponibili all’interno di WhatsApp. La prima applicazione che il pubblico sta valutando ormai da tempo è quella che consente di spiare le persone liberamente durante la giornata, anche se non per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni. Whats Tracker, questo è il nome dell’applicazione in questione, permette di selezionare uno o più numeri di cui tenere traccia durante il giorno. Potrete avere una notifica ogni volta che la persona da voi spiata si connetterà WhatsApp o uscirà.

L’altra applicazione che sta generando tanto hype durante questi giorni è invece Unseen. Si tratta di una soluzione davvero perfetta per coloro che vogliono passare in osservati senza dover perdere di vista i messaggi in arrivo. In poche parole tramite questa piattaforma esterna sarà possibile leggere tutti i messaggi ricevuti, cosa che comporterà l’invisibilità su WhatsApp. Non risulterete infatti mai online e soprattutto non aggiornerete il vostro ultimo accesso.