Durante il Consumer Electronic Show (CES 2023) è stata presentata una partnership molto importante per il futuro del settore automotive. La Indy Autonomous Challenge (IAC) e MiMo hanno stretto un accordo di durata biennale per portare le corse per vetture a guida autonoma in Italia.

Ecco quindi che sarà possibile ammirare le monoposto di Formula Indy a guida autonoma provenienti da tutto il mondo durante il Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 18 giugno 2023. A presentare l’accordo a Las Vegas erano presenti Andrea Levy, presidente MIMO, e Paul Mitchell, presidente Indy Autonomous Challenge.

Ma non è tutto in quanto le vetture non saranno solo da ammirare in maniera statica, ma si sfideranno direttamente in pista. Infatti, l’Autodromo Nazionale Monza entra a far parte delle tappe per quanto riguarda le sfide della Indy Autonomous Challenge.

Le monoposto a guida autonoma della Indy Autonomous Challenge saranno tra le protagoniste di Milano Monza Motor Show 2023 (MiMo)

Ricordiamo che la Indy Autonomous Challenge è una competizione riservata a monoposto a guida autonoma. Le vetture sono tutte basate sul telaio della Dallara AV-21 e sono comandate in autonomia da fotocamere, computer e software. La combinazione di questi elementi ha il compito di interpretare al meglio la pista e permettere alle vetture di raggiungere la massima velocità possibile e registrare il minor tempo sul giro.

Per il 2023 la Indy Autonomous Challenge realizzerà durante le giornate del MiMo una esibizione seppur spettacolare. A partire dal 2024, invece, l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà una gara dove ci saranno sfide testa a testa con eliminazione.

Si tratterà di un evento storico in quanto la Indy Autonomous Challenge esce per la prima volta dagli USA e dai circuiti ovali. Correre sul circuito di Monza sarà una sfida ulteriore per tutti i team impegnati nello sviluppo delle vetture a guida autonoma in quanto dovranno fronteggiare sfide al momento inedite.