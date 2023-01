Il CES 2023 di Las Vegas si sta rivelando ricco di sorprese in quanto tutti i produttori presenti vogliono mostrare le nuove tecnologie che caratterizzeranno i mesi a venire. Tra questi spicca certamente Volkswagen con il primo approccio alla nuovissima ID.7.

Il brand tedesco ha svelato ufficialmente l’attesa berlina elettrica rivelando anche che il debutto ufficiale che avverrà ad aprile. Infatti, al CES 2023 è presente una versione caratterizzata da una livrea camouflage che lascia intendere le forme ma non le svela totalmente. Il motivo richiama quello di un QR Code, presente anche sulla fiancata, e crea effetti di luce attraverso l’elettroluminescenza e una vernice multistrato.

Per Volkswagen, la ID.7 sarà una vettura di caratura globale e le vendite sono previste in tre continenti. Possiamo immaginare che oltre l’Europa, la vettura arriverà anche in Asia e in America. Dal punto di vista tecnico, la berlina elettrica è sviluppata sulla piattaforma MEB che ha permesso la nascita anche delle ID.3, ID.4 e ID.5. Il concept da cui sono partiti i designer è quello della ID.Aero di cui si nota il lavoro svolto sull’aerodinamica del veicolo.

Al CES 2023 ecco arrivare Volkswagen ID.7, la nuova berlina elettrica del gruppo tedesco che garantirà 700km di autonomia grazie ad una aerodinamica raffinata

Grazie a questa accortezze, il coefficiente di attrito della vettura è molto basso con ripercussioni positive sui consumi. Volkswagen indica un’autonomia complessiva in grado di raggiungere i 700km con una singola ricarica.

A bordo la tecnologia sarà assolutamente all’avanguardia grazie ad un head-up display per il guidatore che integrerà le funzionalità di realtà aumentata. Per quanto riguarda l’infotainment invece, ci penserà un display da 38 centimetri pensato proprio per intrattenere e comandare tutti gli aspetti di bordo.

Emerge chiaramente che Volkswagen vuole realizzare una vettura ammiraglia per la gamma elettrica. Si tratterà di una vettura di fascia altissima che dovrà sfidare competitor del calibro di Tesla Model S e Hyundai Ioniq 6.

Come confermato da Thomas Schäfer, CEO of Volkswagen Passenger Cars: “Con la nuova ID.7, ampliamo la nostra gamma di vetture elettriche passando ad un segmento superiore. Questa berlina offrirà la massima tecnologia e qualità. Sarà uno dei dieci nuovi modelli elettrici che prevediamo di lanciare entro il 2026. Puntiamo a realizzare vetture adatte ad ogni singolo segmento“.