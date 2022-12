Rispondere alla domanda “quel è lo smartphone più potente” non è mai semplice in quanto bisogna considerare una serie di fattori diversi. Tuttavia, grazie alla classifica realizzata da AnTuTu è possibile avere un’idea di massima dello scenario per quanto riguarda il settore relativo ai flagship.

La piattaforma di benchmark ha realizzato la classifica dei device top di gamma che hanno registrato le migliori prestazioni dopo aver eseguito il test. In questo modo è possibile valutare il device che, almeno sulla carta, è in grado di sprigionare la potenza maggiore.

Secondo la classifica realizzata AnTuTu, le prime due posizioni sono dominate dalla famiglia ROG Phone 6. La corona dello smartphone più potente del mese di novembre 2022 spetta a ROG Phone 6 con 1.117.968 seguito da ROG Phone 6 Pro con 1.110.082 punti.

AnTuTu ha realizzato la classifica degli smartphone Android più potenti disponibili sul mercato, è un dominio dei SoC realizzati da Qualcomm

Entrambi i device sono spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM nel primo caso e 8GB nel secondo. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo ASUS ZenFone 9, sempre spinto dal chipset top di gamma di Qualcomm e da 16GB di RAM.

Emerge chiaramente che in questa fase dell’anno, i SoC del chipmaker americano sono quelli in grado di sprigionare la massima potenza. A confermare questa situazione c’è il dominio totale della classifica con 9 posizioni su 10 coperte da Qualcomm e solo un device spinto dal SoC MediaTek Dimensity 9000.

Procedendo nella classifica TOP 10 realizzata da AnTuTu per smartphone più potenti, ai piedi del podio troviamo Xiaomi 12T Pro con un punteggio di 1.064.841 punti. In quinta posizione si piazza Nubia RedMagic 7 con 1.051.650 punti. La sesta e la settima posizione sono occupate da BlackShark 5 Pro e Motorola Edge 30 Pro che totalizzano rispettivamente 1.026.704 e 1.005.920 punti.

La classifica TOP 10 si chiude con Vivo X80 (1.003.314 punti), Motorola Edge X30 (988.627 punti) e Galaxy Z Fold4 5G (983.354 punti). Se siete alla ricerca di uno smartphone Android che sia in grado di sprigionare la massima potenza possibile, allora dovrete scegliere tra questi.

Di seguito riportiamo la classifica AnTuTu completa: