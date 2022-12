Il prossimo 11 dicembre è la data fissata per il debutto ufficiale della famiglia Xiaomi 13. Il produttore cinese svelerà la nuova serie di device top di gamma pensati per sorprendere e stupire i consumatori.

Infatti, stanno già iniziando a trapelare alcuni dettagli sulle caratteristiche più interessanti dei device. Nelle scorse ore è emerso che la scocca posteriore sarà realizzata con nano tecnologie in grado di garantire la massima pulizia.

Oggi invece, grazie al nuovo trailer riproposto su YouTube, possiamo scoprire alcuni particolari di Xiaomi 13 Pro. Il device potrà resistere alla polvere e all’acqua grazie all’apposita certificazione IP.

Al momento non è chiaro il livello di protezione ma possiamo immaginare che non sarà inferiore ad IP68. Il produttore ha già ottenuto questa certificazione per il 12S Ultra e la generazione successiva non può essere da meno.

Inoltre, il filmato permette di ammirare alcuni dettagli di Xiaomi 13 Pro tra cui la nuova area posteriore che ospita il comparto fotografico. Come mostrato, il device è pensato per funzionare in ambienti estremi e quindi permetterà di scattare foto in ogni condizione atmosferica e di illuminazione ambientale.

Dal punto di vista estetico, il filmato mostra anche la nuova colorazione verde denominata Wilderness Green. Questa versione sarà esclusiva e includerà anche una serie di accessori di tutto rispetto come Mi Watch S2 e Buds 4 Pro. Per quanto riguarda la dotazione hardware, è confermata la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che garantirà la potenza necessaria per tutte le funzioni. Per tutte le altre caratteristiche, non resta che attendere poche ore per assistere al debutto ufficiale.