Nonostante tutte le problematiche legate al Ban, Huawei sta continuando a realizzare nuovi smartphone. In queste ore sono emersi alcuni dettagli riguardanti due nuovi flagship che caratterizzeranno il prossimo anno.

Il produttore cinese sta lavorando allo sviluppo della serie P60 e della serie Mate 60 e tutti i dispositivi arriveranno nel corso del 2023. Stando a quanto emerso grazie ad un nuovo leak, entrambi i device saranno spinti dai SoC realizzati da Qualcomm.

In particolare, il chipset scelto per la famiglia Huawei P60 sarà leggermente diverso da quello equipaggiato sui Mate 60. Le indiscrezioni indicano che sulla prima famiglia arriverà il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 mentre sulla seconda sarà presente lo Snapdragon 8 Gen 2.

Tuttavia, a causa dei limiti imposti dal Ban, entrambi i chipset saranno disponibili esclusivamente con connettività 4G. Questa situazione è legata all’impossibilità da parte di Huawei di utilizzare le tecnologie americane legate al 5G.

Andando a guardare la potenziale finestra di lancio, la serie P60 è attesa nella prima metà dell’anno mentre i Mate 60 arriveranno nella seconda metà. Infatti, la produzione dei P60 è in fase di lancio e presto sarà avviata la produzione di massa. Per i Mate, invece, la generazione precedente è arrivata sul mercato a settembre 2022, quindi bisognerà attendere almeno un anno per vedere il prossimo modello.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche hardware, al momento le informazioni sono molto limitate. Entrambi i dispositivi potrebbero essere dei camera-phone con fotocamere evolute con apertura variabile e resa eccezionale in ogni condizione di luce. I moduli fotografici potrebbero essere inseriti in aree circolari sul retro del device, un tratto ormai distintivo per il produttore.