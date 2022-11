ROCCAT, il brand dedicato alle periferiche PC di Turtle Beach Corporation, ha svelato ufficialmente il nuovo Kone Air Wireless Ergonomic Gaming Mouse. La periferica si va così ad aggiungere alla alla sempre più corposa line-up di mouse dell’azienda pensati per offrire il massimo durante le sessioni di gaming.

Il design del Kone Air è stato appositamente sviluppato da ROCCAT per offrire il massimo della versatilità. Gli utenti potranno utilizzarlo sia per il gaming ma anche per il lavoro, potendo contare sempre su un accessorio preciso e affidabile.

La connettività wireless utilizza la tecnologia proprietaria denominata Stellar Wireless che sfrutta sia la connettività wireless a 2,4 GHz che quella Bluetooth. In questo modo è possibile ottimizzare le prestazioni durante ogni utilizzo.

Roccat ha presentato il nuovissimo Kone Air, un mouse pensato per il gaming ma versatile anche per la produttività

Quando si sta giocando, il mouse sfrutta la connettività wireless a 2,4 GHz per offrire una bassa latenza e mirare senza alcun ritardo di puntamento. Quando invece si è in mobilità o si sta lavorando, subentra il il Bluetooth per ottimizzare il consumo energetico.

Con l’utilizzo di due batterie alcaline AA, il Kone Air è in grado di garantire un’autonomia di oltre 800 ore. Il mouse inoltre si può abbinare ad ogni set-up con le due colorazioni Black o Arctic White. Il prezzo consigliato di vendita è di 69,99 euro e può essere acquistato sia sul sito ufficiale del produttore o presso i rivenditori autorizzati.

Come dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach: “La forma perfezionata del Kone di ROCCAT garantisce il massimo comfort durante le sessioni di gioco e di lavoro più intense. Sia che stiate giocando, creando contenuti o lavorando al vostro ultimo progetto, la forma confortevole del Kone Air, il peso, la durata della batteria e il design multi pulsante lo rendono un’ottima opzione per diventare il vostro mouse quotidiano”.