Konami Digital Entertainment ha confermato il debutto, a partire già da queste ore, di un nuovo aggiornamento per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Tra le tantissime novità introdotte dall’update, gli sviluppatori si sono concentrati su varie migliorie al titolo ma anche una l’introduzione di una feature molto attesa.

I Duellanti potranno sfidarsi nella nuova modalità Team Battle. Le sfide offerte da questa modalità permetteranno incontri 3v3 o 5v5 per aumentare ulteriormente il livello della sfida. Ogni Duellante si scontrerà con uno dei giocatore appartenenti alla squadra avversaria. Alla fine della partita, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di vittorie sarà la vincitrice.

Grazie a questa dinamica inedita, le sfide saranno sempre uniche ed avvincenti. Il livello delle partite si alzerà notevolmente e sarà possibile giocare con gli amici per divertirsi tutti insieme e sfidare i migliori Duellanti migliori al mondo.

Con l’arrivo delle Team Battle c’è bisogno anche di migliorare i propri Deck per non farsi cogliere di sorpresa. Ecco quindi che su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL fa il proprio debutto anche anche il nuovo Battle Trajectory Selection Pack.

Il pack è acquistabile dai giocatori e permetterà di avere accesso a tante nuove carte dal notevole potenziale. Sarà possibile trovare alcuni tra i più importanti Mostri Pendulum, dagli archetipi “Artistamico Scimmiatastiera” e “Drago Occhi Diversi”. Inoltre, con il Battle Trajectory Selection Pack viene introdotto l’archetipo “Mamonaka i Vaylantz Uniti”. Questa tipologia di carte è basato sulla manipolazione della posizione delle carte degli avversari per rendere le sfide ancora più tattiche.

Tra le novità spiccano anche il nuovo Protettore Mamonaka i Vaylantz Uniti e l’Icona Visas Starfrost. Entrambe le carte sono disponibili per l’acquisto nello shop in-game, con il nuovo oggetto Deck Slot.

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile gratuitamente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android. Tutti i dettagli sul gioco e sul nuovo update sono disponibili sul sito ufficiale. I giocatori potranno avere accesso ad oltre 10.000 carte per costruire i propri Deck personali. Inoltre, i Duelli permettono di ammirare animazioni strabilianti in 4K, riproponendo le atmosfere classiche tratte sia dal manga che dell’anime.