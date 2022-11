In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sul nuovo capitolo della saga di Geralt di Rivia, il team di CD PROJEKT RED ha annunciato il ritorno di un amatissimo titolo. Il prossimo 14 dicembre 2022 farà il proprio debutto The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition in una versione tutta nuova.



Gli sviluppatori infatti rilasceranno la versione next-gen del gioco, ottimizzata per girare al meglio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il pluripremiato GDR potrà contare su tantissimi miglioramenti sia in termini di grafica ma anche di performance.

Rispetto alla versione originale, CD PROJEKT RED ha introdotto tantissime novità tecniche e visive che permetteranno di immergersi appieno nelle atmosfere del gioco. La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition includerà il supporto al ray tracing per una grafica senza precedenti. Inoltre, potendo sfruttare la potenza di calcolo delle console e dei PC moderni, sarà possibile ridurre drasticamente i tempi di caricamento.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition si prepara a fare il proprio debutto su console next-gen con grafica rinnovata e tantissime novità tecniche

Non mancheranno anche novità provenienti direttamente dalla serie The Witcher di Netflix. I nuovi contenuti saranno ispirati alla storia messa in scena da Henry Cavill e saranno svelati durante l’evento REDstreams su Twitch. In questa occasione, sarà mostrato anche il primo video gameplay della versione next-gen del gioco.

Con The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition i giocatori potranno affrontare non solo la storia base di Geralt di Rivia ma anche tutti i DLC rilasciati dagli sviluppatori. Tra questi spiccano anche le espansioni Hearts of Stone & Blood and Wine.

La versione next-gen del gioco sarà rilasciata in forma totalmente gratuita per tutti coloro che possiedono la versione PlayStation 4, Xbox One e PC. Inoltre, una versione fisica verrà pubblicata nei prossimi mesi, dando precedenza prima al lancio in formato digitale.

Infine, per tutti i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch arriveranno numerose aggiunte e miglioramenti. Il gioco sarà aggiornato anche su console old-gen con i contenuti ispirati alla serie Netflix e tante altre novità. Queste feature però non hanno ancora una data di uscita che sarà comunicata in futuro. CD PROJEKT RED si dimostra, ancora una volta, attenta ai propri giocatori fornendo supporto anche a titoli con diversi anni sulle spalle sempre in nome della passione per i propri prodotti.