Turtle Beach Corporation ha appena annunciato l’arrivo di Atom Controller, l’ultima trovate tecnologica pensata per gli appassionati di mobile gaming. Grazie a questo controller, sarà possibile avere lo stesso feedback del joystick di una console, ma giocando ovunque si voglia.

I tecnici di Turtle Beach hanno realizzato un design modulare pensando alla versatilità. Infatti, i morsetti per smartphone sono regolabili e caricati a molla e permettono di adattarsi a quasi tutti gli smartphone Android presenti sul mercato. Questo include anche la possibilità di posizionare Atom Controller sopra la cover, senza necessità di rimuoverla.

I due moduli Atom che compongono il controllore si collegano tra loro utilizzando la tecnologia proprietaria Turtle Beach a 2,4 GHz. In questo modo la connessione tra loro è sempre stabile e reattiva. Il controller, invece, si collega allo smartphone attraverso la connettività Bluetooth a bassa latenza per prevenire ogni forma di lag.

Turtle Beach ha finalmente reso disponibile per l’acquisto Atom Controller, il controller pensato per gli amanti del mobile gaming



Sebbene Atom Controller sia compatibile con tutti i giochi presenti sul Play Store, il meglio di sé lo esprime con il cloud gaming su servizi come Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.

Infatti, Turtle Beach lo ha progettato per essere compatibile con Xbox Game Pass. I giocatori potranno trovare il tasto Xbox Guide e ottenere un mese di abbonamento gratuito all’Xbox Game Pass con l’acquisto. Atom Controller è disponibile nelle colorazioni Black and Yellow, Black and Teal e Red sul sito ufficiale del produttore o presso i i rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato di lancio è di 99,99 euro.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “Il gioco mobile rappresenta una fetta sempre più ampia del mondo del gaming e il nostro Atom Controller consente ai giocatori mobile di divertirsi con i loro giochi preferiti grazie ad un accessorio facilmente trasportabile, ad impugnature dotate di un feeling unico, e a tante altre caratteristiche ideali per il gaming in mobilità”.

Il Presidente ha poi continuato: “Oltre all’esclusivo design, le impugnature ergonomiche di Atom sono più spesse e robuste di quelle attualmente presenti sul mercato, garantendo un maggiore comfort durante il gioco e un’ottima sensazione generale in mano, in modo da potersi concentrare sulle vittorie da raggiungere”.