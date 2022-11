ASUS ha rivelato quali device riceveranno Android 13 nel corso delle prossime settimane. Il produttore ha diffuso una roadmap che include sia i dispositivi appartenenti alla famiglia Zenfone ma anche quelli della serie ROG.

La conferma arriva direttamente dal brand con un post su Twitter. Il primo device che si aggiornerà ad Android 13 sarà Zenfone 9 con il roll-out previsto a partire da dicembre 2022. A seguire ci sarà Zenfone 8 con l’avvio della distribuzione a partire da gennaio 2023.

Per quanto riguarda i device appartenenti alla famiglia ROG, invece, ci sarà da attendere qualche settimana in più. Infatti, i possessori di ROG Phone 6D e 6D Ultimate oltre che ROG Phone 6 e 6 Pro dovranno attendere il primo trimestre del 2023.

ASUS si sta preparando ad aggiornare i propri device Zenfone e ROG con Android 13, la roadmap è già pronta e parte da dicembre 2022

The latest #Android13 update is just around the corner. Check out our roll-out plan and prime your #Zenfone9 and #Zenfone8 for the exciting new features! — ASUS (@ASUS) November 13, 2022

Questo significa che l’aggiornamento potrebbe arrivare in un periodo compreso tra gennaio e marzo del prossimo anno. Per i device della serie ROG Phone 5 e 5S l’attesa sarà ancora più lunga con un rilascio previsto nel secondo trimestre del 2023, tra aprile e giugno.

In ogni caso, l’update ad Android 13 porterà con se una nuova versione dell’interfaccia proprietaria basata sulla Zen UI per gli Zenfone e della ROG UI per gli smartphone da gaming. Tra le novità spiccano una maggiore ottimizzazione oltre a performance e stabilità migliorate.

ASUS ricorda che queste date sono indicative dell’inizio della distribuzione che, come sempre, avverrà a scaglioni. Potrebbero passare alcuni giorni prima che lo smartphone rientri nello scaglione indicato e quindi notificare l’update.

Inoltre, il rilascio potrebbe avvenire in maniera differenziata a seconda delle regioni. Non resta che attendere maggiori dettagli per quanto riguarda l’aggiornamento specifico per il mercato Italiano.