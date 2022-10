La nuova stagione NBA è iniziata alla grande e tutti gli appassionati non vedono l’ora di guardare i match della propria squadra preferita. Tuttavia, considerando il calendario fitto e il fuso orario, non è sempre facile restare aggiornati su tutte le partite in programma. Per fortuna, grazie a JustWatch è possibile risolvere questo problema.

Infatti, la piattaforma racchiude in un unico servizio tutte le informazioni necessarie per guardare le partite NBA e non perdersi neanche un appuntamento. Il servizio offre una pratica guida che permette di trovare con facilità date e orari di ogni incontro.

Inoltre, viene segnalata la piattaforma pay-per-view dove è possibile seguire in diretta streaming ogni partita. Ecco quindi che il basket internazionale sarà sempre a portata di click così come tutte le prossime partite in programma.

JustWatch vuole raccogliere in un solo servizio tutte le informazioni utili per seguire tutti i match di basket delle principali leghe internazionali

Grazie a questo catalogo sempre aggiornato, è possibile anche scoprire se ci sono partite di basket che si possono guardare online in maniera del tutto gratuita e legale. In questo modo è possibile programmare tutti i propri appuntamenti con la NBA e non perdersi neanche una azione.

Al termine di ogni giornata, viene fornito il resoconto i punteggi di ogni match e la classifica generale. Per rendere le informazioni ancora più complete, vengono proposti i link ai video highlights per rivivere le azioni più spettacolari.

Oltre alla National Basketball Association (NBA), il campionato certamente più famoso, sono presenti anche le altre leghe europee come EuroLeague, Basketball League e Basketball Bundesliga. Gli appassionati avranno quindi l’imbarazzo della scelta e l’agenda sempre piena con tantissimi incontri.