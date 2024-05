iPhone 16 Pro avrà un display più luminoso di iPhone 15

L'aumento delle dimensioni del display non sarà l'unica caratteristica degna di nota che avremo modo di conoscere sui prossimi iPhone 16.

Pur essendo ancora distanti dal debutto ufficiale dei prossimi melafonini, le voci riguardanti gli aggiornamenti previsti sono state numerose negli ultimi tempi e continuano a susseguirsi giorno dopo giorno fornendo sempre più dettagli di cui dovremo comunque verificare l’effettiva introduzione da parte di Apple. Le notizie più recenti si riferiscono a iPhone 16 Pro e Pro Max, i modelli di punta che presenteranno aggiornamenti rilevanti rispetto allo scorso anno.

iPhone 16 Pro e Pro Max avranno display più luminosi!

iPhone 16 Pro e Pro Max potrebbero così raggiungere una luminosità di 1200 nit, superando i 1000 nit di iPhone 15 Pro. Si tratterebbe, quindi, di ottenere dei dispositivi con una luminosità maggiore del 20% rispetto ai modelli dello scorso anno.

La novità potrebbe migliorare sensibilmente la qualità d’immagine dei prossimi iPhone 16, offrendo soprattutto una migliore visibilità ogni qualvolta si osservi il display in luoghi esterni, nei quali la luce gioca un ruolo fondamentale.

Apple non rivoluzionerà i suo prossimi iPhone segnando una netta differenza dai modelli rilasciati fino ad ora ma procederà sicuramente con l‘introduzione di alcune novità che saranno in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Tra queste sembra ormai confermata la presenza del nuovo tasto Capture, dedicato ad alcune azioni rapide legate al comparto fotografico. Gli utenti potranno facilmente accedere a determinate funzioni semplicemente esercitando pressioni sul nuovo tasto, che sarà posizionato sul lato destro.

Le funzionalità delegate al tasto Capture non sono ancora confermate e probabilmente sarà necessario attendere settembre per avere certezze. Quasi sicuramente basterà esercitare una lieve pressione per poter gestire la messa a fuoco mentre scattiamo una foto o registriamo un video.