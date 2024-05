Oggi usiamo molto i nostri auricolari bluetooth, sia nella nostra vita quotidiana che quando facciamo sport, ecc… Però tutti noi vogliamo sempre più un auricolare performante che anche se indossato e attivato ci riesca a far sentire i suoni esterni. Questo auricolare che noi tanto desideriamo è stato recentemente lanciato sul mercato e le Nothing Ear hanno già ricevuto un aggiornamento che migliora questo aspetto. L’azienda ha migliorato sin da subito il lato firmware sul modello di punta, ovvero il top di gamma, migliorandone così la modalità Trasparenza. Precisando, la modalità Trasparenza ci permette di utilizzare i nostri auricolari e contemporaneamente sentire i rumori provenienti dall’esterno,

La modalità Trasparenza migliorata per le Nothing Ear, vediamo il loro cambiamento

Questa modalità Trasparenza delle Nothing Ear funziona grazie ad un sistema che adotta driver audio e un sistema di microfoni che riescono a catturare e riprodurre i rumori esterni, così da evitare di togliersi sempre gli auricolari. Questi auricolari sono il modello “avanzato” della casa produttrice prendendo così il posto di auricolare top di gamma. Per questo i Nothing Ear 2024, ovvero il modello in questione ha ricevuto un aggiornamento, non solo per migliorare la loro qualità del suono in modalità trasparenza, ma sono stati aggiunti nuovi firmamenti per ottimizzarne le prestazioni.

Intanto possiamo dire che la loro esperienza d’ascolto del suono proveniente esternamente risulta molto più naturale e anche il suono della propria voce risulta più chiaro e distinto. Inoltre sono stati sistemati dei bug che portavano alla disattivazione di questa modalità causando così l’interruzione della fluidità d’ascolto. Questo bug comportava delle volte anche qualche interruzione dell’ascolto che poteva dare molto fastidio all’acquirente. Questo aggiornamento fa parte della versione 1.0.1.43 ed è in via di distribuzione attraverso OTA. Il fondatore di Nothing, Carl Pei, ha comunque assicurato che arriverà a breve un altro aggiornamento anche per le Nothing Ear (a).