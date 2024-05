Ogni dispositivo informatico come per esempio gli smartphone, i tablet, ecc… sono dotati di una CPU. Quest’ultima viene sempre più spesso sviluppata e testata. Infatti Digital Chat Station, ci avverte che sta in sviluppo e ancora non abbiamo visto il pieno potenziale dello Snapdragon 8 Gen 4.

Snapdragon 8 Gen 4 forse ci regalerà una prestazione senza precedenti fino a 4GHz

L’insider cinese tramite Weibo ci ricapitola la situazione intorno al SoC prossimo, tra l’altro il migliore, della gamma Qualcomm, spiegando le informazioni che è riuscito a ottenere. DCS è riuscita a confermare l’architettura “sfrontata” dello SnapDragon 8 Gen 4. Quest’ultimo è composto da core di alta efficienza e privo di un cluster, quindi consumano poco quando le circostanze lo permettono. Snapdragon 8 Gen 3 dispone di un’architettura 1+5+2, e gli ultimi 2 Cortex-A520 raggiungo la velocità massima di 2,3GHz. Questi 2 sono i cor che riescono a rendere l’intero pacchetto efficiente. Invece lo Snapdragon 8 Gen 4 avrà la disposizione 2+6, con 2 core ad alte prestazioni e 6 a media prestazione. I primi DCS parla di una frequenza compresa tra i 3,6 e i 4 GHz, e non è poco considerando i top di gamma attuali, che fermano l’asticella a 3,3 GHz.

Sarà interessante vedere il modo per avere un’altissima efficienza da parte dei CPU Qualcomm, ma anche permettendo agli smartphone dotati di Snapdragon 8 Gen 4 di consumare poco e rallentare le prestazioni. C’è al momento un ipotesi che riesce a chiudere il cerchio, ovvero il cluster da 6 sia composto dallo stesso tipo di core, ma con differenti frequenze di clock. Quindi alcuni dei 6 potrebbero essere core di medio carico, mentre altri con basso carico, con frequenze da 2,3 a 2,4 GHz. Le frequenze di picco di Snapdragon 8 Gen 4 comunque si potranno tradurre in un solo modo, che quest’ultimo andrà veramente forte. Quindi il miglioramento presente tra lo Snapdragon Gen 3 e lo Snapdragon Gen 4 sarà molto cospicuo, proprio perchè l’azienda vuole offrire un prodotto di alto livello che riesce a competere con gli altri.