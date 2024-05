Le proposte del noto operatore telefonico virtuale Spusu sembrano non finire mai. Già fino ad ora, l’operatore ha proposto svariate offerte tutte a basso costo. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha stupito tutti con una nuova folle proposta. In particolare, è stata da poco resa disponibile l’offerta mobile denominata Spusu 100 ad un costo di appena 4,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Spusu continua a stupire con la nuova offerta low cost Spusu 100

A partire dalla giornata di ieri 13 maggio 2024, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibile una nuova super offerta a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata Spusu 100. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese un quantitativo di traffico dati pari a 100 GB e questi saranno validi per navigare con connettività 4G+.

Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione 200 SMS verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 minuti di chiamate verso numerosi paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito. Tra questi, sono compresi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Anche per questa offerta, il costo di attivazione sarà offerto gratuitamente. Tuttavia, gli utenti dovranno pagare un costo per la scheda sim pari a 9,90 euro. Ricordiamo comunque che fino a fine maggio saranno disponibili all’attivazione due super offerte mobile con una grande quantità di giga per navigare, tra cui Spusu 150 XL 5G. Quest’ultima ha un costo di soli 7,89 euro al mese e arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri.