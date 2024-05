L’ esercizio fisico insieme al riposo sono una fonte principale per avere una salute forte e duratura; la scienza infatti ci insegna come queste due attività andrebbero bilanciate l’ un l’ altra per avere un miglior equilibrio. Nelle 24 ore della giornata possiamo alternare il riposo all’ esercizio fisico, aiutandoci con quanto ci consiglia la scienza, in modo da poter avere alla fine un’ ottimizzazione della giornate al meglio per quanto riguarda la salute del nostro corpo.

Da un recente studio si è dimostrato che fare esercizio fisico sempre alla stessa ora aiuta il nostro corpo a sviluppare un metabolismo tale da poter prevenire malattie gravi; per cui è importante fare attività fisica anche perché è un vantaggio per il nostro corpo. Allo stesso tempo però è importante anche riposarsi dopo aver fatto attività fisica cosicché il nostro organismo ritorni nella posizione di normale funzionamento. Su questo tipo di routine è stato condotto uno studio, ecco i risultati che ha prodotto.

Scienza, studio sulla routine salutare

Lo studio in questione è stato condotto su 2000 adulti tramite dei sensori attaccati al corpo che monitorano tutti i loro livelli per avere poi dei dati su cui studiare e trarre delle conclusioni. Inizialmente è stata misurata la circonferenza della vita di tutti i partecipanti al progetto, poi sono stati valutati i livelli di zucchero nel sangue e la sensibilità all’ insulina. Grazie a questi dati raccolti è stato possibile creare un piano delle attività da svolgere nell’ arco di una giornata per mantenere il corpo in buona salute; inoltre attività che all’ apparenza sembrano insignificanti si sono dimostrate al quanto significative per quanto riguarda il controllo della glicemia. In più è emerso che fare una passeggiata specialmente dopo i pasti aiuta a migliorare il metabolismo. Alla fine quindi l’ ideale sarebbe dormire 8,3 ore e fare attività fisica per 2,2 ore.

L’ importante avere un comportamento a livello di salute adeguato perché lo stare bene dipende anche da altri fattori oltre all’ attività fisica e al riposo.