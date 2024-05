Vodafone Silver solo oggi a 7 EURO al mese, ottieni fino a 200 GB

Quando un provider come Vodafone lancia le sue offerte di livello, gli altri non possono fare nulla per eguagliarlo. Il gestore infatti si mostra ancora una volta come il migliore in assoluto e lo fa con delle promo molto conosciute, ovvero le Silver. Queste al loro interno vantano il meglio, con minuti e messaggi ma anche con tanti giga disponibili.

Per poter averle, bisogna rispettare dei canoni ma l’importante è riuscire a risparmiare. La prima soluzione ha un prezzo di soli 7,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 9,99 € al mese. Questi prezzi però possono essere diminuiti ulteriormente, soprattutto se si riescono a sottoscrivere le Silver nel periodo promozionale. Ci sono poi diversi aspetti da conoscere per evitare di non prendere al volo alcuni vantaggi unici nel loro genere.

Vodafone mette in riga la concorrenza con le sue offerte Silver, eccole a 5 € al mese

Sia nel primo che nel secondo caso ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti. Per quanto riguarda i giga, la prima offerta comprende 100 giga in 4G, mentre la seconda 150.

Alcune precisazioni sono obbligatorie per chi è intenzionato a sottoscrivere le due Silver. Vodafone, almeno per il primo mese, le rende disponibili entrambe per un prezzo di soli 5 €, per cui i costi che avete visto in alto saranno disponibili a partire dal secondo mese in poi.

È importante anche sapere che si possono avere 50 giga in più da inserire nella propria offerta mobile, il tutto gratis. Basta solamente attivare il servizio di ricarica automatica noto come SmartPay. I giga guadagnati possono essere accumulati con quelli già presenti nelle promo.

Ovviamente non tutti possono scegliere queste soluzioni di Vodafone. È necessario infatti assicurarsi di provenire da Iliad o da un gestore virtuale. Sono queste le aziende contro cui Vodafone vuole infatti andare. Al momento le promo sono ancora disponibili.