In un periodo nel quale l’intelligenza artificiale dimostra di far progressi giorno dopo giorno, Apple si ritrova costretta ad ammettere che Siri si ritrova in una posizione di svantaggio. L’assistente vocale non è attualmente al passo coi tempi e ciò indurrà sicuramente l’azienda di Cupertino a procedere in tempi brevi con l’introduzione di una soluzione tramite la quale apportare le dovute migliorie.

Siri è obsoleta: Apple costretta ad aggiornare la sua tecnologia!

Apple dovrà presto prendere una decisione definitiva e stabilire le sorti del suo assistente vocale Siri, che sfrutta una tecnologia sorpassata dai più recenti modelli di intelligenza artificiale generativa. L’arretratezza attuale potrebbe indurre il colosso a rimpiazzarla e portare ChatGPT su iPhone.

Che tra OpenAI e Apple vi siano degli accordi in fase di elaborazione è notizia nota da diverse settimane ma nel concreto si hanno ancora poche informazioni e molto probabilmente sarà necessario attendere fino alla fine di giugno prima di poter ottenere maggiori dettagli a riguardo.

L’introduzione di ChatGPT su iPhone potrebbe avvenire tramite il rilascio dell’aggiornamento iOS 18, la cui presentazione ufficiale avverrà durante la WWDC di giugno 2024. A riguardo, però, non si hanno informazioni ufficiali, anche se Apple ha già affermato di aver intenzione di inserirsi nel settore dell’intelligenza artificiale.

Rispetto alla concorrenza Apple si ritrova in una posizione di svantaggio per quel che riguarda l’intelligenza artificiale ma le ultime dichiarazioni di Cook permettono di affermare che, nelle prossime settimane avremo sicuramente modo di scoprire quali sono i progetti del colosso. Tim Cook ha, infatti, confermato la volontà di recuperare terreno e di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari allo scopo. Al momento restiamo in attesa di scoprire di più sul probabile accordo tra Apple e OpenAi, che potrebbe permettere alla mela morsicata di raggiungere quanti più risultati in tempi brevi arginando anche il rischio di incappare in problemi legislativi.