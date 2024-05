Un gorilla dello zoo di Cincinnati è stato curato grazie all’ alta tecnologia poiché garantirà una maggiore elasticità e libertà di movimento; la gorilla in questione si è rotta un braccio dopo una lotta intensa con alcuni suoi coetanei, per cui si è dovuti intervenire per aiutarla. Infatti i ricercatori hanno optato non per un semplice gesso ma per un gesso in titanio poiché è molto più funzionale e duraturo.

Il gesso è stato realizzato completamente tramite stampa in 3D e dato che è il primo realizzato nel corso degli anni, risulta essere un grande punto di svolta per le nuove tecnologie nel campo della medicina. Il motivo che ha spinto i veterinari e gli ingegneri nel creare questo tipo di gesso è stato che il gorilla non sopportava il gesso tradizionale per cui il gesso in titanio è stata una delle scelte migliori. Nel campo della medicina in questi anni si stanno facendo molti passi avanti anche riguardo alla tecnologia con cui vengono “riparate” le ossa del corpo.

Gorilla, nuova tecnologia per curare le fratture

Questo avvenimento è accaduto il 25 aprile grazie ad un team di ingegneri, veterinari e progettisti per poter realizzare un tutore che garantisca una durata maggiore ma soprattutto che sia funzionale. Infatti il titanio ha come caratteristica principale la durabilità per cui è molto utile quando si devono operare in situazioni dove serve molto tempo affinché la frattura venga guarita. Inoltre garantisce anche molta stabilità nei movimenti del gorilla cosicché si possa muovere con facilità pur mantenendo il braccio in posizione per far guarire meglio la ferita. Il primate in questione ha dimostrato molta pazienza e determinazione poiché, data la presenza di un arto ingessato, non ha rinunciato a molte delle sue attività principali grazie anche al design del gesso che gli permette di muovere il braccio a livello della spalla e di usare i pollici per afferrare gli oggetti.

La tecnologia sta facendo dei passi da gigante dimostrando che il progresso tecnologico può avvenire solamente grazie alla collaborazione di tutti, anche degli animali.