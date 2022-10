Turtle Beach ha svelato al mondo il nuovissimo e attesissimo VelocityOne Flightstick. Si tratta di un joystick universale pensato per permettere ai giocatori di esprimere il massimo nei titoli di simulazione di combattimento aereo e spaziale.

Il controller è progetto per essere compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows. I controlli sono precisi e coinvolgenti per restituire il massimo feeling in tutte le tipologie di simulazioni di volo.

I team di sviluppo di Turtle Beach ha realizzato il VelocityOne Flightstick con un totale di otto assi tra cui spiccano i sensori a effetto Hall senza contatto sugli assi principali X e Y. Questa tecnologia permette di ottenere un controllo preciso e un feedback ottimale. Non mancano anche due leve multifunzione per gestire la potenza del motore principale e la regolazione delle superfici di controllo.

Turtle Beach ha presentato il joystick Flightstick VelocityOne pensato per offrire il massimo con i simulatori di volo di ogni tipo

È presente anche una rotella nano trim che permette una regolazione precisa dell’altitudine, mentre il display OLED offre in feedback immediato ai giocatori per la gestione del volo. In totale sono presenti ben 27 pulsanti programmabili, un grilletto a scatto rapido e un trackpad integrato.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “VelocityOne Flightstick fonde l’esperienza di Turtle Beach nel design dei controller con le più recenti tecnologie per offrire ai giocatori di simulazioni di combattimento aereo e spaziale un’esperienza di volo moderna e rivoluzionaria. Mentre i nostri pluripremiati prodotti VelocityOne Flight continuano a stupire la community delle simulazioni di volo, c’è un pubblico enorme di giocatori che ama i combattimenti aerei e spaziali, rendendo il Flightstick perfetto per giochi come Microsoft Flight Sim 2020, X-Plane, Elite Dangerous, War Thunder, Star Citizen, Everspace e i giochi di volo di Star Wars, solo per citarne alcuni In qualsiasi modo i giocatori vogliano volare, con disinvoltura o alla massima velocità, l’esperienza sarà migliore con il VelocityOne Flightstick nelle loro mani”.

Il VelocityOne Flightstick di Turtle Beach è disponibile in pre-order a partire da oggi sul sito ufficiale del produttore. Il prezzo consigliato è di 129,99 euro e l’uscita è prevista per il 17 novembre 2022.