Il team di Turtle Beach Corporation ha finalmente reso disponibile per l’acquisto il nuovissimo Recon Cloud Hybrid Controller. Il controller ibrido nasce con l’intendo di ridefinire il mondo gaming unendo sia quello tradizionale con il futuro del cloud.

Il device, infatti, si può connettere sia via cavo che tramite Bluetooth 5.0 a tutti i device Android 8.0 e superiori oltre che ai PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One. Questo lo rende il controller perfetto per giocare sia su mobile ma anche a casa.

La batteria garantisce fino a 30 ore di gioco e tramite la ricarica rapida play-and-charge sarà possibile giocare e ricaricarlo contemporaneamente. Il cavo USB intrecciato da oltre 3 m permette di collegarlo alla console senza problemi di spazio.

Dal punto di vista del design, il controller realizzato da Turtle Beach è pensato per tutti gamer. La forma ergonomica e i cooling grip ne favoriscono l’impugnatura per lungo tempo. Inoltre, la clip regolabile per telefono del Recon Cloud si adatta alla perfezione a tutti i telefoni Android di ogni dimensione, incluso anche il loro case protettivo.

Una trovata interessante riguarda proprio la clip. Quando questo accessorio viene staccato dal controller, si trasforma in un supporto da tavolo. In questo modo il controller potrà essere riposto quando non lo si usa e diventare un complemento d’arredo per i gamer più esigenti.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “La risposta dei giocatori e della critica ai nostri controller Recon e REACT-R è stata indiscutibilmente positiva e il Cloud Controller offre ai giocatori Xbox e mobile gli stessi pregiati controlli Turtle Beach per entrambi i modi in cui amano giocare. Il Recon Cloud è il primo della nostra linea di controller per dispositivi mobili che lanceremo quest’anno, ma abbiamo altri nuovi prodotti progettati per iOS e altre piattaforme in arrivo“.

Il Recon Cloud Hybrid Controller è disponibile sul sito ufficiale di Turtle Beach, o presso i rivenditori autorizzati, nelle colorazioni Blue Magma o Black. Il prezzo consigliato è di 99,99 euro.