In queste ore, Turtle Beach Corporation ha annunciato di Atom Controller, una soluzione dedicata totalmente ai gamer mobile che cercano un accessorio innovativo e funzionale. Il device è stato progettato per essere facilmente trasportabile e quindi offrire un’esperienza di gioco di alto livello in ogni occasione, anche in mobilità.

Grazie al design unico e all’attacco magnetico, è possibile unire i due moduli e renderlo tanto compatto da poter stare comodamente in tasca. Quando l’utente decide di fare una partita, i due moduli si separano e possono essere regolati ai lati dello smartphone.

Il nuovo Atom Controller è compatibile con tutti i device Android 8.0 e superiori di ogni forma e dimensione. Il collegamento avviene tramite Bluetooth a bassa latenza mentre i due moduli sono collegati in maniera wireless attraverso una tecnologia proprietaria di Turtle Beach a 2,4 GHz.

Turtle Beach vuole migliorare l’esperienza di gioco per tutti i gamer mobile con il debutto del nuovissimo Atom Controller

In questo modo è possibile giocare a tutti i giochi mobile presenti sullo smartphone, ma anche sfruttare al meglio i cloud gaming. Infatti, il controller esprime il meglio di se quando si utilizzano servizi come Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.

La vocazione per il cloud gaming si evince anche grazie alla presenza del tasto Xbox Guide. Si tratta di un tasto dedicato a richiamare le funzionalità del servizio di cloud gaming di Microsoft. Inoltre, l’acquisto del controller darà diritto ad un mese di abbonamento gratuito all’Xbox Game Pass.

La data di commercializzazione di Atom Controller è prevista per il 14 novembre 2022. I colori disponibili al lancio saranno Black and Yellow, in Black and Teal e in Red. Attualmente è attivo il preordine sul sito ufficiale di Turtle Beach al prezzo consigliato di 99,99 euro.