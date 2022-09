Gli utenti Sony possono immergersi nel gaming come mai prima d’ora grazie alle nuove cuffie appena presentate da Turtle Beach Corporation. L’azienda ha annunciato la famiglia Stealth 600 Gen 2 MAX completamente dedicata a PlayStation 5 e PS4.

La nuova generazione mantiene tutti i punti di forza che hanno reso famose le Stealth 600 e al tempo stesso introduce tante novità. I gamer potranno usare le Stealth 600 Gen 2 MAX per godersi l’audio wireless 3D immersivo per sentirsi totalmente avvolti dal mondo di gioco.

L’audio passa da altoparlanti da 50mm di diametro che, rispetto ai 40mm degli altri competitor, offre una gamma acustica più varia oltre che una potenza maggiore. Non manca anche una batteria dall’elevata autonomia, che assicura oltre 48 ore di utilizzo con una sola ricarica.

Turtle Beach ha lanciato la nuova famiglia di cuffie da gaming Stealth 600 Gen 2 MAX con feature pensate per migliorare l’immersività

Turtle Beach ha realizzato una famiglia di cuffie pensata per i gamer. Ecco quindi che la comodità durante l’utilizzo è uno dei fattori principali per la serie Stealth 600 MAX. Considerando che i giocatori PlayStation 5 e 4 le indosseranno per lunghi periodi di tempo, il comfort è garantito.

Non mancano anche le funzioni audio esclusive del brand, come il Superhuman Hearing per ottenere un vantaggio competitivo molto interessante. La feature consente di aumentare i suoni più tenui e quindi permette di farsi trovare sempre pronti nelle partite competitive.

Sebbene siano ottimizzate per le console Sony, le Stealth 600 MAX possono essere utilizzate senza problemi anche su Nintendo Switch e PC Windows. La nuova famiglia di cuffie è disponibile sul sito ufficiale Turtle Beach. I colori disponibili al lancio sono Black, Midnight Red, e Arctic Camo mentre il prezzo prezzo consigliato di vendita è di 139,99 euro.