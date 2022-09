Turtle Beach Corporation ha presentato il nuovissimo Recon Cloud Hybrid Controller, il primo controller dell’azienda pensato appositamente per il mobile gaming. Pensato per sfruttare appieno il servizio di Cloud Gaming di Xbox, il controller unisce funzionalità che renderanno unica l’esperienza di gioco su mobile.



Il team di sviluppo che ha lavorato sul Recon Cloud Hybrid Controller è lo stesso che si è occupato di realizzare i pluri-premiati Recon Controller, REACT-R Controller e VelocityOne Flight. Turtle Beach ha voluto offrire a tutti i giocatori mobile un dispositivo che potesse permettere di sfruttare al meglio le proprie abilità con un controller all’altezza delle controparti console e PC.

Il Recon Cloud Hybrid Controller può funzionare sia in modalità cablata che in modalità wireless. Turtle Beach dichiara una autonomia di 30 ore con una ricarica completa per giocare in mobilità.

Grazie alla clip integrata, sarà possibile fissare saldamente ogni tipo di smartphone e giocare in libertà. Una volta tornati a casa, invece, sarà possibile collegare il controller anche alle console Xbox Series X|S, Xbox One oltre che ai PC Windows grazie al cavo USB.

Come confermato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “La risposta alla nostra prima ondata di controller per console e PC è stata estremamente positiva e ora stiamo espandendo ulteriormente la nostra presenza in questo mercato per offrire ai giocatori su mobile gli stessi vantaggi senza scendere a compromessi. Il Recon Cloud è il primo della nostra linea di controller per dispositivi mobile che verrà lanciata quest’anno, con altri nuovi prodotti progettati per iOS e altre console presto in arrivo“.

Tutti coloro interessati a scoprire maggiori informazioni sul Recon Cloud Hybrid Controller possono collegarsi al sito ufficiale Turtle Beach. La data di debutto ufficiale del controller è prevista il prossimo 16 ottobre 2022 ma è già disponibile il preordine. Il prezzo di lancio è fissato a 99,99 euro.