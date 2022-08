Manca ormai pochissimo tempi alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 14 da parte di Apple, eppure i rumors e le indiscrezioni non sembrano voler finire. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono spuntate in rete delle immagini di alcuni dummy di iPhone 14 Pro che ci hanno pressoché rivelato le quattro colorazioni ufficiali.

iPhone 14 Pro: nuove foto confermano le quattro colorazioni che saranno disponibili

In questi ultimi mesi abbiamo assistito davvero a tantissimi rumors e leaks riguardo alla prossima serie di iPhone 14. Come sappiamo ormai da tempo, questa serie si appresta a portare diverse novità dal punto di vista estetico, dato che alcuni modelli diranno finalmente addio al notch e daranno il benvenuto ad un doppio foro centrale.

Il debutto ufficiale della nuova serie si terrà fra non molto tempo, ovvero il prossimo 7 settembre 2022. Nonostante questo, continuano a spuntare in rete nuove informazioni. Come già accennato, infatti, sono state pubblicate sul noto social cinese Weibo delle immagini dal vivo ritraenti alcuni dummy del prossimo iPhone 14 Pro.

Le immagini in questione ci hanno dunque confermato le colorazioni ufficiali che saranno disponibili sui nuovi smartphone di casa Apple. Tra queste, avremo le colorazioni inedite viola scuro e blu. Oltre a queste, saranno poi sempre disponibili alcune colorazioni più classiche, come ad esempio oro, argento e grafite. Vi ricordiamo che soltanto qualche giorno fa abbiamo avuto modo di avere una ulteriore conferma della presenza del doppio foro centrale su iPhone 14 Pro grazie ad alcune immagini dal vivo. Insomma, abbiamo davvero tantissime informazioni su questi nuovi smartphone, ormai manca davvero soltanto l’ufficialità da parte di Apple.