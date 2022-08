Con i suoi prossimi smartphone Apple cambierà finalmente le carte in tavola portando una ventata d’aria fresca soprattutto dal punto di vista estetico. Come sappiamo da tempo, infatti, i nuovi iPhone 14 diranno addio al notch e daranno il benvenuto a un doppio foro che ospiterà sia la fotocamera sia tutti i sensori per lo sblocco del volto. A dare una ulteriore conferma del nuovo design, sono arrivate in queste ore anche delle nuove foto dal vivo.

iPhone 14 on dirittura d’arrivo con un doppio foro: la conferma di alcune foto

Il prossimo 7 settembre il colosso di Cupertino Apple terrà un evento molto importante durante il quale saranno annunciati con molta probabilità i nuovi smartphone. In particolare, sappiamo che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max presenteranno la novità estetica di quest’anno, ovvero un doppio foro centrale leggermente allungato, il quale andrà quindi a sostituire il notch molto esteso d modelli precedenti. Le varianti base, ovvero iPhone 14 e iPhone 14 Max, avranno invece ancora il notch.

1 su 2

Come già accennato, a confermare ulteriormente il nuovo look dei nuovi iPhone sono emerse in queste ore alcune foto dal vivo. In particolare, dalle immagini e dal breve video è inoltre possibile osservare quella che potrebbe essere una nuova colorazione. Si tratterebbe di una colorazione viola cangiante.

Il leaker Ice Universe, infine, ha anch’esso postato una nuova immagine dove è possibile osservare più nel dettaglio il doppio foro che implementerà Apple. Insomma, ormai abbiamo quasi tutte le informazioni di questi nuovi iPhone 14. Vedremo cosa sarà confermato durante l’evento di presentazione del prossimo 7 settembre.